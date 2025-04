Palmeiras faz único jogo de Série A na terceira fase da Copa do Brasil: veja confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, em sorteio realizado na sede da entidade, no Rio. O destaque fica por conta do duelo entre Palmeiras e Ceará, único confronto de Série A da etapa. O Corinthians faz duelo estadual e encara o Novorizontino. O São Paulo enfrenta o Náutico, enquanto o Santos terá pela frente o CRB.