Palmeiras 'empilha' atacantes, mas não fura defesa do Bahia e perde pelo Brasileirão

O Palmeiras perdeu para o Bahia por 1 a 0 em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni se deu melhor em um duelo estratégico contra Abel Ferreira no Allianz Parque. O resultado tira os palmeirenses da liderança, agora do Flamengo.

O Bahia foi quem leu melhor a partida ao se defender de um Palmeiras que mais empilhou atacantes do que buscou criatividade para furar o bloqueio adversário. O meio palmeirense ficou prejudicado na tentativa de aumentar a pressão na frente. A derrota também acaba com a série vitoriosa de sete jogos do Palmeiras.

O time alviverde volta campo no meio da semana, na Arena Castelão, onde enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil. O Bahia também joga fora de casa pelo torneio e vai a Belém enfrentar o Paysandu.

O Bahia que chegou pela primeira vez, com Jean Lucas, assustando Weverton. O Palmeiras respondeu pelo lado, com Felipe Anderson buscando Flaco López. Em outro lance, Maurício teve chance de finalizar dentro da área, de frente para o gol, mas bateu por cima.

O lado direito palmeirense sofreu com investidas de Erick Pulga, que vive boa fase no time baiano. No outro flanco, Ademir era o escape de um Bahia rápido. O Palmeiras até conseguiu chegar mais vezes. Flaco López armou um bonito chute de primeira, após boa jogada individual de Torres, mas a bola foi para fora.

O Bahia, contudo, é quem lia melhor o jogo. A equipe de Rogério Ceni baixava o bloco quando não tinha a bola, impedindo avanços palmeirenses. O time ainda aproveitava contra-ataques e foi quem criou mais na primeira etapa.

Abel Ferreira voltou do intervalo com Estêvão e Vitor Roque. O ataque ganhou outra configuração, com dois centroavantes. Até mesmo com a posterior entrada de Paulinho, o argentino foi mantido. O setor ofensivo, contudo, sofria menos que o meio de campo, que padecia de articulação.

Tanto que foi menos a tática e mais o talento de Estêvão que levou o Palmeiras a novas chances. Aos 23 minutos, o garoto deu uma caneta em Luciano Juba e cruzou para Vitor Roque, que bateu, mas viu Erick salvar de cabeça.

Ceni mexeu no Bahia para se defender ainda mais. O time, porém, não desistiu de buscar o resultado e ainda explorava contra-ataques. Mesmo com o jogo mais concentrado no campo de ataque do Palmeiras, as chances penavam a sair do lado alviverde.

Os minutos finais foram de ataque total do time da casa. Aos 44 minutos, Wilton Pereira Sampaio teve dúvida entre marcar, a favor do Palmeiras, falta ou pênalti. Com auxílio do VAR, sinalizou a cobrança fora da área. Estêvão bateu na barreira.

Mais do que um contra-ataque, o Bahia trocou passes com calma até chegar em Kayky. O garoto de 21 anos tabelou com Cauly e saiu cara a cara com Weverton. Diante do goleiro, cavou para dar a vitória ao Bahia.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 1 BAHIA

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti e Piquerez; Aníbal Moreno (Lucas Evangelista) e Richard Ríos (Emiliano Martínez); Felipe Anderson (Vitor Roque), Maurício (Paulinho) e Facundo Torres (Estêvão); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Erick); Ademir (Kayky), William José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Kayky, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Flaco López (Palmeiras) e Lucho Rodríguez e Cauly (Bahia).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO - 29.033 presentes.

RENDA - R$ 2.611.886,90.