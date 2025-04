Ostapenko celebra título no saibro após oito anos e Sabalenka amarga o 4º vice em Stuttgart

Não foi desta vez que Aryna Sabalenka desencantou na final do WTA 500 de Stuttgart. Nesta segunda-feira, a líder do ranking entrou como favorita diante e Jelena Ostapenko, mas viu a tenista da Letônia jogar muito para ficar com o título e um carro zero quilômetro da Mercedes, patrocinadora do evento, ao marcar 6/4 e 6/1. Foi a quarta derrota seguida da belarussa na decisão do torneio - não disputou a edição de 2024.

Ostapenko fecha com perfeição a campanha histórica na Alemanha, na qual já havia eliminado a número 2 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, nas quartas de final. Ao bater Sabalenka, somou a quarta vitória seguida diante de tenistas do Top 5.

"Parabéns, Aryna. Acho que você me odeia agora porque queria tanto esse carro. Tenho certeza de que você o terá em outra ocasião. É ótimo dividir a quadra com você. Você é uma campeã", elogiou Ostapenko, após desencantar contra a líder do ranking, que a havia batido nos três encontros anteriores.

"Quero parabenizar a Jelena e sua equipe. Divirtam-se dirigindo este lindo carro (Ostapenko entrou em quadra dirigindo o mimo conquistado). Fico feliz por poder pagar por este carro. Depois desta final, vou encomendar um, porque este é o único jeito para mim", brincou Sabalenka. Na véspera, ela disse que jogaria muito para tentar ganhar o veículo e pela quarta decisão seguida, fica no quase.

Nas edições anteriores, não era favorita contra as líderes do ranking Ashleigh Barty em 2021 e a polonesa Iga Swiatek em 2022 e 2023. Desta vez, decepcionou sua torcida e frustrou seus planos pois jamais havia sido derrotado pela rival e estava em sua terceira final seguida, a quinta do ano.

Para Ostapenko, a conquista tem um peso ainda maior pelo fato de ela desencantar no saibro. Desde o título de Roland Garros em 2017 que a tenista da Letônia não erguia um troféu em quadra de terra batida. Esta foi sua 9ª conquista na carreira.

O primeiro set da decisão já começou com Ostapenko quebrando o serviço da favorita e abrindo 2 a 0. Sabalenka ainda reagiu ao buscar o 4 a 4. Mas perdeu o serviço a seguir e viu a oponente fechar em 6/4.