Osasco vira sobre o Minas e força jogo extra na semifinal da Superliga feminina de vôlei

Jogadoras de Osasco festejam vitória. Carol Fotografia / Divulgação/Osasco Vôlei

Em um jogo digno de final, o Osasco derrotou o Minas Tênis Clube por 3 a 2, parciais de 33/31, 23/25, 22/25, 30/28 e 15/13, após 2h42min de confronto e forçou a disputa de uma partida extra, Belo Horizonte, na sexta-feira (25) para apontar um dos finalistas da Superliga feminina de vôlei.

A partida foi marcada por muita tensão e rivalidade. O set inicial durou 43 minutos e foi repleto de alternativas. Osasco liderou em 17/12, mas permitiu que o Minas empatasse em 18 e virasse em 20/19. A equipe mineira teve 24/21, mas não conseguiu fechar a parcial e ainda perdeu mais duas chances de marcar 1 a 0, perdendo por 33/31, no quinto set point das paulistas, em um erro de Thaisa.

No segundo set, o equilíbrio seguiu até 13/13. O Minas conseguiu abrir vantagem e fez 19/15, mas Osasco reagiu e equilibrou em 18/19. Mas em um ataque de Glayce, o marcador chegou a 25/23 e a equipe visitante empatou a semifinal.

Minas começou melhor o terceiro set e fez 15/10 com a dominicana Yonkaira Peña. Osasco tentou reagir com algumas trocas, mas apesar de se aproximar em 21/23, não conseguiu evitar a derrota na parcial, por 22/25.

Equilíbrio marcou a partida em Osasco. Carol Fotografia / Divulgação/Osasco Vôlei

O quarto set não começou bem para as paulistas e Luizomar de Moura pediu tempo no 1/4. Osasco reagiu e empatou, mas novamente se viu em dificuldades e o treinador precisou chamar suas atletas para novas orientações quando o Minas voltou a abrir no 11/6.

E novamente o cenário se repetiu. Osasco melhorou e chegou a 10/11, mas as mineiras voltaram a abrir e passaram a ter cinco pontos de frente (17/12.). Com um ace, Natália reduziu a distância para 17/19. Osasco encostou no 20/21 após vencer um desafio de toque no bloqueio. O empate, em 22/22, veio com um bloqueio de Valquíria. Até que Tifanny virou para 27/26, mas a vitória, por 30/28, veio com um bloqueio de Larissa.

O tie-break manteve o alto nível de toda a partida para delírio dos 4 mil torcedores que lotaram o ginásio. Minas liderava por um ponto, mas Osasco reagia e sempre igualava o placar. Este quadro seguiu até 12/12, quando a virada paulista chegou em um erro das mineiras. O 14/12 veio com um bloqueio duplo de Natália e Larissa sobre Kisy. A vitória no set e no jogo, por 3 sets a 2, chegou com um ataque de Natália: 15/13 e festa nas arquibancadas.

Com 28 acertos, Tifanny foi a maior pontuadora do jogo. Natália, com 17, Valquíria, com 12, e Polina Rahimova, com 11, foram outros destaques do time de Osasco.

Tifanny foi a melhor do jogo. Carol Fotografia / Divulgação/Osasco Vôlei

— Hoje, fui na fé. Estou sem palavras, viramos aquele set (quarto set), que estava quase perdido, e nós conseguimos. A gente pode e vai lutar até o último ponto lá em Minas, na sexta-feira — disse Tifanny, eleita a melhor em quadra.