Osasco vence novamente o Sesc-Flamengo e se torna primeiro semifinalista da Superliga feminina

Natália ataca contra o bloqueio do Flamengo. Hermes de Paula / Divulgação/Flamengo

O Osasco Vôlei é o primeiro semifinalista da Superliga feminina. Em um jogo técnico e tático de alto nível, o time paulista foi ao Rio de Janeiro e derrotou o Sesc RJ-Flamengo por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/21 e 25/23, em 1h41min de partida.

Com o resultado, a equipe comandada por Luizomar de Moura fechou o playoff das quartas de final com placar de 2 a 0 e espera o vencedor do duelo entre Minas Tênis Clube (MG) e Paulistano-Barueri (SP) para conhecer seu adversário das semifinais. As mineiras venceram o primeiro jogo pro 3 a 1 em Belo Horizonte.

A líbero Camila Brait, capitã do time paulista comemorou a vaga e ressaltou o trabalho coletivo.

— Trabalhamos e esperamos muito para chegar a essa fase e o importante é que vencemos como time. Foi assim no primeiro jogo no (José) Liberatti e foi aqui no Maracanãzinho.

Com 17 acertos, a oposto Tifanny foi a principal pontuadora de Osasco, que ainda contou com 14 pontos da ponteira Natália.

A levantadora Giovanna, precisa na variação de jogadas durante todo o jogo foi eleita a melhor em quadra e levou o troféu VivaVôlei.