Osasco vence Minas e vai decidir a Superliga feminina de vôlei contra o Sesi-Bauru

Natália foi a melhor do jogo. : Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

O domínio mineiro na Superliga feminina de vôlei terminou nesta sexta-feira (25). No terceiro jogo semifinal, o Osasco Vôlei foi a Belo Horizonte e fez 3 a 0 sobre o Minas Tênis Clube. As parciais foram de 25/22, 25/19 e 25/20, após 1h38 min de partida. Com a vitória, o time comandado por Luizomar de Moura irá disputar sua 18ª final e irá em busca de seu sexto título. O adversário será outro paulista, o Sesi-Bauru, que eliminou o Praia Clube-MG.

Após cinco finais consecutivas entre Minas Tênis Clube, que venceu quatro, e Praia Clube, que ganhou uma, a decisão entre os paulistas Osasco Vôlei e Sesi-Bauru acontecerá no dia 1º de maio, às 15h45min, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Esta será a primeira decisão entre paulistas desde a temporada 1996/1997, quando o Leite Moça/Leites Nestlé, de Jundiaí, derrotou o São Caetano.

Natália e Tifanny comandam vitória de Osasco

O jogo começou com Osasco abrindo 3 a 0. O Minas buscou reagir e acabou encontrando muita dificuldade para superar a defesa e o bloqueio paulista. Em um erro da levantadora estadunidense Jenna Gray, as visitantes marcaram 10 a 5, forçando o técnico italiano Nicola Negro, que fez seu último jogo no comando da equipe mineira a pedir tempo.

Na volta, o Minas aproveitou uma boa sequência de saques e conseguiu virar em 11 a 10. Empurrado pela torcida, o time mineiro chegou a 16 a 12. Osasco foi reduzindo a diferença e buscou o empate com Natália, em 20 a 20. A própria ponteira campeã olímpica fez o ponto da virada em 22 a 21. No final, a estadunidense Callie Schwarzenbach fechou em 25 a 22, após 29 minutos.

Osasco tem cinco títulos de Superliga. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

A vitória no primeiro set abriu caminho e deu tranquilidade para as comandadas de Luizomar de Moura, que abriram 9 a 5 na largada do segundo set. Com a entrada da holandesa Celeste Plak, o Minas reagiu e encostou em 10 a 12. Mas o bloqueio paulista fez a diferença e o marcador chegou a 23 a 18. No final da parcial, um erro de Pri Daroit definiu o 25 a 19 para Osasco.

Com Natália e Tifanny inspiradas no ataque e Camila Brait varrendo o fundo da quadra, Osasco sempre liderou o terceiro set. Em um bloqueio de Callie sobre Plak, fez 10 a 7 e num erro de saque de Julia Kudiess ampliou para 15 a 11. O Minas ainda buscou reagir e chegou a ficar a um ponto (14 a 15), após um bloqueio de Kisy em Natália.

Osasco parou o jogo e voltou a comandar o marcador. Após um rali, Natália fez 17 a 14. Mas a equipe mineira não desistiu e buscou uma última cartada e forçando o saque encostou em 19 a 20, obrigando Luizomar de Moura a pedir mais um tempo.

Na volta, mais um longo rali terminou favorável a Osasco, após bloqueio de Tifanny, que logo depois acertou uma diagonal impressionante e deixou o placar em 22 a 19. A vitória (25/20) chegou em mais um ataque de Tifanny, que terminou o jogo com 20 pontos.

Natália foi eleita a melhor em quadra e levou o troféu Viva Vôlei. A ponteira de 36 anos e ouro olímpico em Londres-2012 marcou 13 pontos, mesma marca de Kisy, que foi a principal pontuadora de Minas.