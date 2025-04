Olympique de Marselha respira com vitória sobre o Toulouse após semana de crise

Jogadores do Marseille comemoram vitória. CHRISTOPHE SIMON / AFP

O Olympique de Marselha recuperou o ímpeto e venceu o Toulouse por 3 a 2, para fechar uma semana de tensão no clube, neste domingo (7), no encerramento da 28ª rodada do Campeonato Francês, que matematicamente foi conquistado pelo PSG no sábado ao vencer o Angers por 1 a 0.

O Marseille tinha muito em jogo depois da viagem fracassada na semana passada, quando perdeu por 3 a 1 para o Reims, causando uma crise no vestiário, com os jogadores se opondo ao técnico Roberto De Zerbi.

A vitória deste domingo sobre o Toulouse no estádio Vélodrome, em Marselha, não dissipa todas as dúvidas, mas pelo menos dá fôlego a um clube que se tornou a 'casa dos problemas' durante vários anos.

Gabriel Suazo, com um gol contra aos 21 minutos, Mason Greenwood no segundo tempo aos 12 e Adrien Rabiot aos 19 fizeram os gols locais, enquanto Frank Magri aos 29 do primeiro e Vincent Sierro aos 30 do segundo marcaram para o time visitante.

Com a vitória, o Marseille aproveita a derrota do Monaco por 2 a 1 para o Brest, no sábado, para reconquistar a segunda colocação, dois pontos à frente do time do Principado.

Em outro jogo deste dominigo o Strasbourg venceu na visita ao Reims por 1 a 0 e chegou à quarta posição. Essa foi a sua 11ª vitória nos últimos 14 jogos da Ligue 1.

O Le Havre aproveitou a extrema fragilidade do lanterna Montpellier, que se aproxima da Ligue 2, para vencer por 2 a 0.

Na zona intermediária da tabela, o Rennes perdeu por 1 a 0 para o Auxerre, enquanto o Lens venceu o Saint-Étienne em casa por 1 a 0.

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 74 28 23 5 0 80 26 54

2. Olympique de Marselha 52 28 16 4 8 57 38 19

3. Monaco 50 28 15 5 8 54 35 19

4. Strasbourg 49 28 14 7 7 46 35 11

5. Lyon 48 28 14 6 8 54 38 16

6. Nice 47 28 13 8 7 52 35 17

7. Lille 47 28 13 8 7 42 30 12

8. Brest 43 28 13 4 11 44 43 1

9. Lens 42 28 12 6 10 32 30 2

10. Auxerre 38 28 10 8 10 39 39 0

11. Toulouse 34 28 9 7 12 37 36 1

12. Rennes 32 28 10 2 16 38 38 0

13. Nantes 30 28 7 9 12 33 47 -14

14. Angers 27 28 7 6 15 26 46 -20

15. Le Havre 27 28 8 3 17 31 57 -26

16. Reims 26 28 6 8 14 29 42 -13

17. Saint-Etienne 23 28 6 5 17 28 64 -36

18. Montpellier 15 28 4 3 21 21 64 -43