Old Trafford recebe clássico entre City e United na 31ª rodada do Inglês

O duelo entre os rivais Manchester United e Manchester City é sempre um dos maiores jogos do futebol inglês, mas o clássico, que terá outro capítulo neste domingo (6), em Old Trafford, perdeu um pouco do brilho nesta temporada.

A partida, obviamente, será um dos pontos fortes da 31ª rodada do Campeonato Inglês, mas nenhum dos dois times está fazendo uma temporada da qual pode se orgulhar.

O Manchester City, campeão das últimas quatro edições da Premier League, vive um momento decepcionante, ocupando a quinta colocação, fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O time do técnico Pep Guardiola está um ponto atrás do Chelsea (4º), que no domingo visita o Brentford (11º).

O City vai a Old Trafford depois de emendar duas vitórias (sobre o Bournemouth na Copa da Inglaterra e sobre o Leicester na Premier) nos dois jogos que disputou depois da data Fifa de março.

"Estamos com muita confiança. Estamos com os dedos cruzados, acreditando que podemos dar uma alegria aos nossos torcedores", afirmou o atacante Jack Grealish, que nos 2 a 0 sobre os 'Foxes' marcou seu primeiro gol na liga inglesa desde 2023.

No primeiro turno do campeonato, o Manchester United, que ocupa apenas a 13ª posição na tabela, venceu no Etihad Stadium por 2 a 1, em um dos poucos bons momentos da equipe na temporada.

A grande ausência no clássico será a do atacante norueguês Erling Haaland, que vai desfalcar os 'Citizens' por sete semanas, depois de sofrer uma lesão no tornozelo.

No topo da tabela, o líder Liverpool visita o Fulham (9º) no domingo em busca da vitória para dar mais um passo rumo ao título.

Os 'Reds' têm 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Arsenal, que vai enfrentar o Everton (15º) fora de casa no jogo que abre a rodada, no sábado.

Terceiro colocado, o Nottingham Forest tem um jogo complicado contra o Aston Villa (7º), que quatro dias depois irá à França para o jogo de ida das quartas da Champions contra o Paris Saint-Germain.

A rodada de fim de semana na Inglaterra também poderá definir o primeiro rebaixado da temporada.

O lanterna Southampton, que tem apenas dez pontos, pode cair matematicamente se for derrotado no domingo pelo Tottenham (14º), que somou apenas um ponto nos últimos quatro jogos, e se o Wolverhampton (17º) vencer seu jogo contra o Ipswich (18º).

-- Programação da 31ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(08h30) Everton - Arsenal

(11h00) Ipswich Town - Wolverhampton

Crystal Palace - Brighton

West Ham - Bournemouth

(13h30) Aston Villa - Nottingham

- Domingo:

(10h00) Tottenham - Southampton

Brentford - Chelsea

Fulham - Liverpool

(12h30) Manchester United - Manchester City

- Segunda-feira:

(16h00) Leicester - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 73 30 22 7 1 70 27 43

2. Arsenal 61 30 17 10 3 55 25 30

3. Nottingham 57 30 17 6 7 50 35 15

4. Chelsea 52 30 15 7 8 54 37 17

5. Manchester City 51 30 15 6 9 57 40 17

6. Newcastle 50 29 15 5 9 49 39 10

7. Aston Villa 48 30 13 9 8 44 45 -1

8. Brighton 47 30 12 11 7 48 45 3

9. Fulham 45 30 12 9 9 44 40 4

10. Bournemouth 44 30 12 8 10 49 38 11

11. Brentford 41 30 12 5 13 51 47 4

12. Crystal Palace 40 29 10 10 9 37 34 3

13. Manchester United 37 30 10 7 13 37 41 -4

14. Tottenham 34 30 10 4 16 55 44 11

15. Everton 34 30 7 13 10 32 37 -5

16. West Ham 34 30 9 7 14 33 50 -17

17. Wolverhampton 29 30 8 5 17 41 58 -17

18. Ipswich Town 20 30 4 8 18 30 63 -33

19. Leicester 17 30 4 5 21 25 67 -42

20. Southampton 10 30 2 4 24 22 71 -49