O que aconteceu com as 10 promessas apadrinhadas por Messi em 2015

Messi atualmente joga pelo Inter Miami Chris Arjoon / AFP

Em 2015, Lionel Messi, então no auge de sua carreira, lançou a campanha "Apoiado por Messi" em parceria com a Adidas, selecionando 10 jovens talentos que ele acreditava ter um futuro brilhante no futebol. Dez anos depois, onde estão esses jovens prodígios?

A iniciativa gerou grande expectativa no mundo do futebol, com promessas de acompanhamento de suas carreiras e análises de progresso.

Conforme o Daily Mail, cada jogador escolhido recebeu chuteiras personalizadas Messi 15 e integrou o "Time Messi". No entanto, o fluxo de notícias e atualizações sobre esses jovens talentos diminuiu rapidamente após o lançamento da campanha.

Quem eram os jovens escolhidos por Messi?

Jeremie Boga - OGC Nice

Naquela época, Boga era um dos maiores talentos do Chelsea, junto com nomes como Tammy Abraham e Mason Mount.

No entanto, o atacante nunca chegou ao Stamford Bridge, jogando por times como Rennes, Birmingham City, Sassuolo e Atalanta antes de se juntar ao Nice no ano passado.

Accursio Bentivegna - Pescara

O então jovem craque do Palermo, Bentivegna, foi escolhido para o sucesso por Messi, mas só disputou sete partidas na Série A antes de sair para jogar em times como Carrarese, Juve Stabia e Pescara.

Kenedy - Real Valladolid

Kenedy está jogando pouco no Valladolid. X: @Valladolid / Divulgação

Robert Kenedy Nunes do Nascimento, mais conhecido como Kenedy, fez mais de 50 jogos na Premier League por times como Chelsea, Watford e Newcastle United, mas acabou deixando o futebol inglês em 2019.

O ponta está atualmente jogando pelo Real Valladolid, da La Liga, dando continuidade à sua carreira em uma das principais ligas europeias.

Maxwel Cornet - Genoa (Empréstimo do West Ham United)

Depois de impressionar Messi no Lyon, Cornet foi transferido para a Premier League quando assinou com o Burnley em 2021.

Depois de marcar nove gols em 28 partidas, o francês se juntou ao West Ham um ano depois e ainda joga na Premier League pelo recém-promovido Southampton.

Aleksei Miranchuk - Atlanta United

O russo Miranchuk era muito bem avaliado quando estava no Lokomotiv Moscou. Depois, o jogador foi transferido para o time italiano Atalanta, onde fez 98 partidas. Atualmente, o jogador de 29 anos joga pelo Atlanta United, da MLS.

Timo Werner - Tottenham Hotspur

Werner (C) jogou a Copa de 2018 pela Alemanha. Jewel SAMAD / AFP

Talvez o jogador de maior sucesso da lista, Werner venceu a Liga dos Campeões com o Chelsea, assim como a Supercopa da UEFA e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O alemão agora joga pelo rival do Chelsea, o Spurs .

Rony Lopes - Alanyaspor

Lopes, ex-jovem jogador do Manchester City, de 28 anos, tornou-se um profissional desde que deixou a Inglaterra, jogando na França, Espanha, Grécia e Portugal antes de se juntar ao time turco Alanyaspor neste ano.

James Wilson - Northampton Town

O astro do Manchester United, que já foi muito bem avaliado, atualmente joga pelo Northampton Town, tendo passado toda a sua carreira na Inglaterra e na Escócia.

Gyasi Zardes - Austin FC

America Zardes deixou o LA Galaxy para ir para o Columbus Crew em 2018 e desde então jogou pelo Colorado Rapids e pelo Austin FC. Atualmente está sem clube.

Khiry Shelton - Sporting Kansas City