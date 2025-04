O PSG e a obsessão pela primeira Champions League; assista ao podcast

Com pouco mais de 50 anos de história, o PSG transformou o futebol em Paris. O jovem clube parisiense virou uma potência após investimento milionário e a chegada de craques mundiais.

Mas, o clube ainda segue em busca do sonho da primeira Champions League . Para isso, o time terá de eliminar o Arsenal na semifinal e, depois, enfrentar Inter de Milão ou Barcelona na decisão. Será que o título virá nesta temporada?

