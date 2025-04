O Bodo/Glimt, clube pequeno do norte da Noruega, é a principal surpresa da atual edição da Liga Europa?

O Deu Liga desta semana falou sobre o momento do futebol norueguês, além de abordar a história da equipe que vem fazendo bonito no futebol europeu.

