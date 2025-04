Partida marcou o início da sétima passagem de Renato no clube. Marcelo Gonçalves / Fluminense,Divulgação

O Fluminense venceu na estreia de Renato Portaluppi no comando da equipe. Em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, neste domingo (6), no Maracanã, e com emoção até o final, o time carioca bateu o Bragantino por 2 a 1.

O primeiro gol do time de Renato saiu ainda na etapa inicial, aos 35 minutos, com Lima, ex-Grêmio — assim como o treinador. Na etapa final, aos 38, a equipe de Bragança igualou, com Pitta. Nos acréscimos, Martinelli garantiu a vitória ao Flu.

A partida marcou o início da sétima passagem de Renato pelo tricolor carioca. Nas outras seis estreias, foram uma vitória, duas derrotas e três empates.

Como foi o jogo

O Fluminense dominou as ações ofensivas na etapa inicial. A primeira grande chance ocorreu aos cinco minutos: em tabela com Arias, Hercules chutou, já no meio da área, e Cleiton fez uma bela defesa — a bola ainda bateu na trave.

Depois, aos 11, Canobbio recebeu lançamento de Cano, deu bela arrancada e chutou por cima do gol do Bragantino. Os visitantes tentaram reagir, com Vinicinho, mas Fabio defendeu tranquilamente.

O time de Renato ainda empilhou boas chances também pelo alto, com Thiago Silva, aos 26, e Freytes, aos 33. Até que Lima conseguiu finalmente abrir o placar, aos 35: após bate-rebate, ele driblou o goleiro e estufou as redes no Maracanã.

Equilíbrio

O jogo passou a ficar equilibrado mesmo na segunda etapa. O Bragantino voltou melhor e conseguiu levar perigo ao gol de Fabio.

Depois de muita pressão, os visitantes conseguiram balançar as redes aos 38 minutos da etapa final, com Isidro Pitta, que cabeceou fraco após rebote de Fábio e e deixou tudo igual no placar.

A partir daí, insatisfeitos com a postura de seu time e com o resultado parcial, torcedores do Fluminense vaiaram a equipe. O Bragantino ainda teve a chance de virar o jogo, mas não foi efetivo.

O empate no placar já parecia sacramentado, mas o Flu voltou a a frente já nos acréscimos. Aos 48, em escanteio cobrado por Arias, a bola ficou viva na área, e Thiago Silva finalizou. Guzmán chegou a tirar em cima da linha, mas, no rebote, Martinelli aproveitou a sobra na pequena área e garantiu a primeira vitória tricolor no Brasileirão na estreia de Renato.

Sul-Americana

O Fluminense volta a campo na próxima quinta (10), pela Sul-Americana. O jogo será novamente no Maracanã, contra o San José, da Bolívia, pela segunda rodada do torneio continental.