NFL: quem são os melhores quarterbacks do draft 2025

Entre os dias 24 e 26 de abril ocorrerá o draft 2025 da NFL. O evento é o processo de recrutamento de jogadores que atuaram e se destacaram no futebol americano universitário para a principal liga do mundo da modalidade.

O draft é a chance das 32 franquias da NFL mudarem seu futuro, escolhendo uma promessa que pode se tornar uma grande estrela, além de jogadores que podem contribuir ao longo dos próximos anos.

Todo ano existe expectativa sobre os novos quarterbacks que vão surgir. No draft 2025, a classe de jogadores dessa posição não é uma das mais atrativas da história. Porém, há três nomes que podem ser recrutados em posições altas.

Cam Ward - Miami

O quarterback de 22 anos da Universidade de Miami é considerado o melhor da posição no draft 2025. Existe chance dele ser a primeira escolha geral, que pertence ao Tennessee Titans.

Cam Ward é atlético, tem precisão e força no passe. Além disso, ele sai bem do pocket, mas precisa aprender a lidar melhor com a pressão das defesas, principalmente quando chegar na NFL.

Isso faz com que o quarterback cometa erros, tomando decisões desesperadas e querendo ser "herói". Apesar disso, Ward tem potencial para evoluir seu aspecto passador e se tornar um bom titular na NFL.

Deve ser escolhido: top 5

Shedeur Sanders - Colorado

Além de toda a pressão de ser considerado um dos principais quarterback da classe 2025, Shedeur carrega um sobrenome de peso no futebol americano. Ele é filho do lendário Deion Sanders, ex-jogador da NFL, que atuava como cornerback e foi eleito para o Hall da Fama do futebol americano.

O pai atualmente é treinador da Universidade de Colorado. Portanto, ele treinou o próprio filho nas duas últimas temporadas. Sanders tem presença de pocket, passe preciso e sabe lidar com a pressão — foi um dos mais pressionados no College Football e um dos que menos cometeu erros.

Apesar dessas qualidades, o jogador de 23 anos não tem tanta força no passe. Outro defeito é não ser refinado em jogadas de corrida. Pela necessidade de quarterbacks de algumas franquias, Sanders pode ser recrutado antes do esperado.

Deve ser escolhido: top 5

Jaxson Dart - Ole Miss

Dart é um dos quarterbacks mais jovens da classe, com apenas 21 anos. As boas atuações em Ole Miss, no futebol americano universitário, fizeram ele se destacar em alguns aspectos.

Com um dos melhores releases — rapidez para fazer o passe — do College Football, Dart pode se adaptar mais fácil ao nível profissional. Ele faz uma ótima primeira leitura do campo, mas peca quando é forçado a realizar a segunda leitura de rotas dos seus recebedores.

Passe preciso e força no braço são qualidades, mas tem potencial para melhorar na NFL. Sabe distribuir a bola para seus alvos. Dart é cotado para ser uma escolha do segundo dia, mas pode surgir no final da primeira rodada por conta da necessidade de quarterbacks de algumas equipes.

Deve ser escolhido: segunda rodada.

Outros quarterbcks que podem ser selecionados

Jalen Milroe - Alabama (previsão de 3ª rodada)

- Alabama (previsão de 3ª rodada) Will Howard - Ohio State (previsão de 3ª ou 4ª rodada)

- Ohio State (previsão de 3ª ou 4ª rodada) Quinn Ewers - Texas (previsão de 3ª ou 4ª rodada)

Como funciona o draft da NFL

O perfil oficial da NFL no Brasil fez um vídeo explicando como funciona o processo de recrutamento.

24 de abril: 1ª rodada

1ª rodada 25 de abril: 2ª e 3ª rodada

2ª e 3ª rodada 26 de abril: 4ª até a 7ª rodada

A ordem do draft 2025 da NFL

Tennessee Titans (3-14) Cleveland Browns (3-14) New York Giants (3-14) New England Patriots (4-13) Jacksonville Jaguars (4-13) Las Vegas Raiders (4-13) New York Jets (5-12) Carolina Panthers (5-12) New Orleans Saints (5-12) Chicago Bears (5-12) San Francisco 49ers (6-11) Dallas Cowboys (7-10) Miami Dolphins (8-9) Indianapolis Colts (8-9) Atlanta Falcons (8-9) Arizona Cardinals (8-9) Cincinnati Bengals (9-8) Seattle Seahawks (10-7) Tampa Bay Buccaneers (10-7) Denver Broncos (10-7) Pittsburgh Steelers (10-7) Los Angeles Chargers (11-6) Green Bay Packers (11-6) Minnesota Vikings (14-2) Houston Texans (10-7) Los Angeles Rams (10-7) Baltimore Ravens (12-5) Detroit Lions (14-2) Washington Commanders (12-5) Buffalo Bills (13-4) Kansas City Chiefs (15-2) Philadelphia Eagles (14-3)

