NFL: os melhores defensores do draft 2025 para acompanhar

Travis Hunter é um dos principais talentos do draft 2025. Travis Hunter / Reprodução Instagram

O draft da NFL de 2025 terá bons jogadores sendo recrutados entre os dias 24 e 26 de abril, em Green Bay, nos EUA. Entre eles se destacam defensores de alto nível, que jogaram bem no futebol americano universitário, e chegarão com boas expectativas na NFL.

Ao longo das sete rodadas do draft devem surgir bons titulares para as 32 franquias, além de nomes que podem ir além. Pelo menos dois defensores dessa classe têm potencial de, futuramente, ingressar no Hall da Fama do futebol americano.

As defesas das franquias da NFL receberão novos jogadores atléticos e com técnica refinada, principalmente na linha defensiva. Destacam-se também alguns cornerbacks com capacidade de forçar erros dos adversários. Conheça mais sobre os melhores defensores da classe 2025:

Travis Hunter - Colorado

Travis Hunter não é apenas o melhor defensor da classe, como também é um dos melhores jogadores de ataque. O prospecto da Universidade do Colorado se destacou atuando dos dois lados da bola, como cornerback e como wide receiver. Com isso, Hunter venceu o Heisman Throphy — prêmio dado ao jogador mais extraordinário do College Football.

Apesar dessa versatilidade, o jogador de 21 anos deverá ser escolhido para atuar mais como cornerback, tendo potencial de se tornar um dos cinco melhores da posição nos próximos anos. Contudo, Hunter já disse que pretende atuar no ataque também, sendo uma boa alternativa para qualquer time que apostar nele.

Deve ser escolhido: top 5

Abdul Carter - Penn State

Tecnicamente, Carter é um dos melhores prospectos de linha defensiva que o College Football produziu nos últimos anos. Rápido e explosivo, ele ganha duelos contra os adversários no seu primeiro passo.

O que ele precisa melhorar, entretanto, é o seu físico, pois ainda é considerado "pequeno" para os padrões da NFL. Ganhando mais peso e músculos, Carter poderá se tornar um dos melhores apressadores de passe da Liga nos próximos anos.

Deve ser escolhido: top 5

Mason Graham - Michigan

Mason Graham / Reprodução Instagram

Forte fisicamente e com boas características de movimentação, Graham chega como o melhor defensive lineman da classe. Ele é capaz de dominar os adversários e sabe controlar bloqueios duplos.

Precisa melhorar o trabalho com as mãos, já que tem braços curtos, o que dificultará alguns duelos na NFL. Com 1m90cm de altura, Graham é considerado baixo para a posição, por isso precisará ganhar batalhas na técnica.

Deve ser escolhido: top 10

Jalon Walker - Georgia

Um dos defensores mais versáteis da classe é Jalon Walker, que pode atuar como apressador de passe ou como um linebacker tradicional. Em ambas as funções ele se destaca fisicamente, sendo rápido e forte para a posição.

Além disso, Walker tem tudo para evoluir e se tornar bastante completo no que exige o futebol americano atualmente. Uma das questões que ele mais precisará aprimorar é a leitura de corridas. No College Football, o jogador de 21 anos foi pouco utilizado em diversos momentos que atrapalharam o seu desenvolvimento em alguns aspectos.

Deve ser escolhido: 1ª rodada

Mykell Williams - Georgia

Fisicamente, Williams é bem desenvolvido para chegar na NFL e não ter problemas. Envergadura e agilidade fazem com que ele vença muitos duelos nas trincheiras.

Porém, o defensor de 20 anos deixa a desejar na explosão inicial, o que pode facilitar o trabalho do adversário que é mais refinado tecnicamente.

Williams tem tudo para ser um bom apressador de passe, ainda mais se cair em uma equipe que já tenha um outro talento para complementá-lo, como foi em Georgia ao lado de Jalon Walker.

Deve ser escolhido: 2ª rodada

Jihaad Campbell

Jihaad Campbell / Reprodução Instagram

É um linebacker atlético, com bom tamanho para a NFL moderna, e capacidade de tacklear bastante ao longo do jogo. Ele faz boas leituras de corrida e sabe marcar passes, principalmente em zona.

Campbell ainda precisa de mais experiência para não cair em fakes, que o tiram de jogadas importantes. A combinação de idade, tamanho e atleticismo pode torná-lo valioso na NFL.

Deve ser escolhido: metade da 1ª rodada

Shemar Stewart - Texas A&M

Um dos apressadores de passe mais fortes da classe. Une força e bons movimentos para incomodar o quarterback adversário. Também tem boa capacidade de conter o jogo terrestre.

Por outro lado, tem números inexpressivos, não obtendo tantos sacks, o que pode ser algo prejudicial para sua posição no draft. Mas, a presença constante no pocket adversário torna Stewart um perigo. Ainda precisa melhorar o trabalho de mãos.

Deve ser escolhido: metade da 1ª rodada

Jahdae Barron - Texas

É um cornerback que se destaca pela inteligência e boa visão de campo. Além disso, Barron tem força física, sendo um jogador importante para neutralizar o jogo terrestre.

O prospecto deixa a desejar na cobertura de rotas mais profundas, visto que não tem tanta explosão e velocidade comparado a outros jogadores da classe.

Deve ser escolhido: final da 1ª rodada

Will Johnson - Michigan

Um excelente marcador de rotas, podendo atuar em alto nível por zona ou individualmente. Além disso, Johnson é um bom tackleador, conseguindo forçar erros dos adversários.

Seus pontos negativos são mentais, pois costuma perder a concentração ao longo de algumas jogadas e cede os passes que vão em sua direção nestes momentos. Ainda tem capacidade de evoluir nesses aspectos.

Deve ser escolhido: metade da 1ª rodada