Neymar volta aos treinos sem limitações e deve reforçar o Santos contra o Fluminense

Neymar durante treino do Santos. Raul Baretta / Santos,Divulgação

Ausente dos gramados desde 2 de março, em decorrência de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o atacante Neymar voltou a treinar normalmente com os companheiros na manhã desta terça-feira (8), no CT Rei Pelé, em Santos.

Com mais quatro dias de atividades até a viagem para o Rio de Janeiro, o camisa 10 deverá ficar à disposição para o jogo com o Fluminense, no domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante o período do treinamento aberto à imprensa, Neymar se aqueceu com os companheiros e trabalhou controle de bola, passe e finalizações com os reservas, sem demonstrar qualquer incômodo na coxa, enquanto os atletas que atuaram mais de 45 minutos no empate por 2 a 2 com o Bahia, no domingo, fizeram uma atividade mais leve.

Derrotas e eliminação

Caso seja relacionado pelo técnico Pedro Caixinha, o atacante voltará ao clube em boa hora, já que o time da Baixada acumulou duas derrotas (incluindo a eliminação no Paulista diante do Corinthians) e um empate durante em sua ausência.

No período, o craque fez trabalhos de recuperação e fortalecimento muscular até iniciar a transição para o campo na última semana. Desde que retornou ao Santos, o camisa 10 fez sete jogos, marcou três gols e distribuiu três assistências.

Saída antes do apito inicial

No domingo, Neymar esteve na Vila Belmiro, antes da partida com o Bahia, e conversou com o elenco na preleção do técnico Pedro Caixinha, mas deixou o estádio antes do apito inicial. Na segunda-feira, ele foi até Guarulhos acompanhar a vitória da equipe Furia, da qual é presidente, na Kings League, torneio de futebol de sete.

Soteldo

Assim como Neymar, Aderlan, recuperado de cirurgia no joelho, também esteve em campo. O venezuelano Soteldo, por outro lado, fez um trabalho muscular na academia do CT. A equipe santista treinará no CT Rei Pelé até sábado, quando embarcará para o Rio de Janeiro no período da tarde.