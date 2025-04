Neymar técnico? Jogador divulga e apaga sugestão de escalação do Santos nas redes sociais

O meia-atacante Neymar utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira para compartilhar uma possível escalação do Santos. Ele utilizou um campinho e aproveitou para rabiscar e alterar alguns nomes. A publicação foi apagada minutos depois.

A escalação ideal do craque contava com Gabriel Brazão no gol, Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Souza na defesa, Diego Pituca, João Schmidt e Rollheiser no meio-campo, com Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares no ataque.

No esboço, é possível ver algumas alterações feitas. A princípio, na lateral-direita constava o nome do argentino Léo Godoy, que foi substituído pelo zagueiro Luizão, que atuaria improvisado, como já fez enquanto defendia o Novorizontino. Outra seria a permanência de Gil, preterindo João Basso, que aparecia inicialmente.

A maior surpresa sugerida seria na lateral-esquerda, com a saída de Escobar para a entrada do menino Souza. A promessa está lesionada e ainda não teve seu retorno confirmado pelo departamento médico do clube.

Neymar ainda não se manifestou sobre o motivo da postagem e nem de sua remoção. Enquanto isso, ele segue fora dos campos tratando de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, sofrida na vitória do Santos diante do Atlético Mineiro, por 2 a 0, na Vila Belmiro, no dia 16 de abril. Partida válida pela quarta rodada do Brasileirão.

É o segundo problema muscular do camisa 10 na temporada. Anteriormente, ficou afastado durante 42 dias entre os meses de março e abril por causa da mesma coxa esquerda. Não há prazo para um novo retorno.