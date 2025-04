Neymar, Memphis Depay e ex-jogadores criticam regra da CBF que proíbe ficar em pé em cima da bola

Depois que a CBF divulgou na última sexta-feira (4) que irá punir atletas que subirem na bola com os pés durante o Campeonato Brasileiro , jogadores foram as redes socias para falar sobre a nova regra. O holandês Mephis Depay , do Corinthians, realizou a ação na final do Campeonato Paulista há pouco mais de uma semana e criticou a medida da confederação.

"Alegria e paixão"

Em postagem em inglês, Memphis disse que veio ao Brasil também para experimentar um futebol bonito. "O futebol brasileiro está se elevando... e merece visibilidade global! Há tanto talento aqui. A alegria e a paixão na forma de nos expressarmos em campo não devem ser limitadas. Então eu realmente pergunto à diretoria do CBF: Quem está decidindo o futuro deste lindo país do futebol?", diz trecho do texto.

No sábado (5), Denílson, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, também afirmou ser contra a medida. "Mais uma (regra) para tirar a graça do nosso futebol!", diz trecho de publicação no Instagram. Nos comentários do post, Neymar concordou com o tom do texto: "Futebol tá ficando cada vez mais chato. Muito nhênhênhê", escreveu o jogador do Santos.