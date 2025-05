Newcastle retoma 3º lugar na Premier League e rebaixa Ipswich

O Newcastle (3º) continua com boas chances de disputar a próxima Liga dos Campeões após vencer o Ipswich Town (18º) por 3 a 0 neste sábado (26), pela 34ª rodada da Premier League, resultado que rebaixou os 'Tractor Boys' para a Championship (2ª divisão inglesa).

Os 'Magpies' responderam com esta goleada à vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o Everton, que abriu a jornada.

O jogo ficou favorável ao Newcastle quando o time adversário ficou com um homem a menos depois de Ben Johnson receber seu segundo cartão amarelo pouco antes do intervalo (37').

O atacante sueco Alexander Isak colocou os 'Magpies' na frente ao converter um pênalti na última jogada antes do intervalo (45'+4) e no segundo tempo Dan Burn (56') e o dinamarquês William Osula (80') garantiram a vitória.

"Não fomos rebaixados por falta de esforço. Agora é hora de refletir. Hoje é um rebaixamento matemático, mas não muda muita coisa", admitiu o técnico do Ipswich, Kieran McKenna, reconhecendo que seu time já sabia que estava caminhando para a queda há semanas.

Com sua vitória, o Newcastle soma 62 pontos e retorna ao 'pódio' da Premier League, ultrapassando Manchester City (4º com 61) e Chelsea (5º com 60).