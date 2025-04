Newcastle goleia o Palace, assume 3º posto no Inglês e complica Chelsea e City na briga por G-4

Com o resultado, o Newcastle embalou o sexto triunfo consecutivo, chegou aos 59 pontos e consolidou sua vaga no G-4 do Inglês, zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, deixando o Nottingham Forest em quarto lugar, com 57 pontos. Assim, Manchester City, com 55 pontos, e Chelsea, com 54, têm apenas mais seis rodadas pela frente para conseguir uma das vagas.