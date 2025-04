Newcastle goleia Crystal Palace  e sobe para 3º na Premier League

A partida foi decidida por uma série de gols no primeiro tempo: Jacob Murphy aos 14 abriu o marcador. Aos 38, Marc Guéhi ampliou e antes do intervalo, nos acréscimos, Harvey Barnes fez aos 47 e Fabian Schär marcou aos 53 minutos.

O atacante sueco Alexander Isak marcou seu 21º gol da temporada na Premier League no segundo tempo aos 13, chegando à segunda colocação na artilharia do campeonato, empatado com o norueguês Erling Haaland, do Manchetser City, e atrás apenas do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, que anotou 27 gols.