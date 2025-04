New Balance 42k Porto Alegre terá transmissão de GZH e da Rádio Gaúcha

A New Balance 42k Porto Alegre movimentará a Capital nas primeiras horas da manhã deste domingo (27). A corrida terá transmissão de GZH no YouTube e informações na Rádio Gaúcha .

A transmissão terá a apresentação de Luciano Périco , com participação de Diori Vasconcelos . Marilson Gomes do Santos, Adauto Domingues e Rodrigo Tomazzelli serão os comentaristas técnicos.

A partir das 9h30min, no Domingo Esporte Show, a maratona também será transmitida pela Rádio Gaúcha, com condução de Marcelo De Bona e André Silva .

A NB 42k, organizada pela Run Sports, terá início no Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha, e passará por locais clássicos de Porto Alegre, como o Centro Histórico, Mercado Público, Monumento ao Laçador, Cais do Porto, Monumento aos Açorianos, Ginásio Tesourinha e Beira-Rio e termina no bairro Golden Lake.