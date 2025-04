NBA registra recorde histórico com cinco partidas definidas com 30 ou mais pontos de vantagem

KATELYN MULCAHY / KGETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A temporada da NBA termina domingo (13) para quatro times (New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets, Washington Wizards e Utah Jazz), que já estão fora até mesmo do play-in, a repescagem, com uma rodada de antecedência para a definição dos classificados para o mata-mata.