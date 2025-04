NBA: Murray brilha em vitória dos Nuggets, e Pistons seguem vivos; Celtics e Pacers fecham as séries dos playoffs

Jamal Murray fez seu melhor jogo na série contra os Clippers. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A noite de terça-feira (29) foi movimentada pelos playoffs da NBA. O Boston Celtics e o Indiana Pacers conseguiram fechar suas respectivas séries. O Detroit Pistons se manteve vivo no duelo contra o New York Knicks. O Denver Nuggets saiu vitorioso no jogo cinco contra o Los Angeles Clippers.

Até o momento, além de Celtics e Pacers, o Cleveland Cavaliers e o Oklahoma City Thunder também estão classificados para a segunda fase dos playoffs da NBA.

Final de jogo emocionante e polêmico

Pacers venceram no final, com cesta de Haliburton. JOE MURPHY / NBAE / Getty Images

Boston fechou a série com tranquilidade sobre o Orlando Magic. Vitória por 120 a 89, com mais uma atuação de gala de Jayson Tatum, que marcou 35 pontos e deu 10 assistências.

Já no duelo em Indiana, os Pacers venceram na emoção o Milwaukee Bucks, por 119 a 118. Os visitantes venciam por um ponto e restavam poucos segundos para acabar, até que Gary Trent Jr. — que marcou 33 pontos — cometeu um erro. Ele deixou a bola escapar na lateral e devolveu a posse ao adversário.

Com 10 segundos no relógio, Tyrese Haliburton infiltrou e fez a bandeja da vitória. Ao final do jogo, enquanto os jogadores dos Pacers comemoravam com a torcida, o pai do armador foi provocar Giannis Antetokounmpo, astro dos Bucks. O gigante grego não gostou e precisou ser contigo pelas pessoas em volta. Ele terminou o jogo com um triplo-duplo de 30 pontos, 20 rebotes e 13 assistências.

Série viva

Cunningham superou a marcação dos Knicks. SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Em Nova Iorque, os Knicks tiveram a chance de fechar a série, mas não conseguiram. O Detroit Pistons venceu no Madison Square Garden por 106 a 103. Cade Cunningham foi o destaque da noite, com 24 pontos, e aparecendo de forma decisiva no final do jogo.

Os Knicks fizeram um jogo coletivo, com nenhum jogador passando de 20 pontos. O sexto confronto da série será na quinta-feira (1), em Detroit, às 20h30min.

Nuggets assumem a liderança

Em Denver, os Nuggets dominaram o quinto jogo contra os Clippers e venceram por 131 a 115. Jamal Murray foi o destaque, com 43 pontos marcados, fazendo seu melhor jogo da série.

Mais tímido, mas importante como sempre, Nikola Jokic fez um triplo-duplo de 13 pontos, 12 assistência e 10 rebotes. O destaque dos Clippers foi Ivica Zubac, com 27 pontos. O jogo 6 da série será na quinta, às 23h, em Los Angeles.