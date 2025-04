NBA: horários e onde assistir aos jogos do play-in

Os playoffs da NBA estão quase definidos. Para isso, faltam duas vagas em cada uma das conferências, que serão preenchidas por meio do play-in. Quatro times de cada lado disputam a repescagem entre os dias 15 e 18 de abril .

No primeiro dia se enfrentam os sétimos e oitavos colocados do Leste e do Oeste. Os vencedores destes duelos se classificam para os playoffs como posição 7. Os perdedores vão ter uma segunda chance.