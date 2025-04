NBA: Clippers iguala série contra os Nuggets, com show de Kawhi Leonard

A série de playoffs entre Nuggets e Clippers está empatada em 1 a 1, após dois jogos realizados em Denver. A partida desta segunda-feira (21) foi vencida pela franquia de Los Angeles, por 105 a 102, com show de Kawhi Leonard , que terminou o jogo com 39 pontos marcados.

Agora, as duas próximas partidas serão com mando de quadra dos Clippers. Primeiro, na quinta-feira (24), às 23h. Depois, no sábado (26), às 19h.