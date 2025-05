Aos 30 segundos de jogo, Marcus Thuram escreveu seu nome na história do clássico entre Inter de Milão e Barcelona. De letra, o francês abriu o placar contra os espanhóis no Estádio Olímpico de Montjuic pelo jogo de ida das semifinais da Champions League.

Thuram, o filho, foi uma das grandes surpresas da Inter para a semifinal da Champions. Ele não atuava desde o dia 16 de abril, quando teve um problema no músculo adutor. Casualmente, no período de inatividade do francês, a Inter ficou sem vencer (três derrotas).

O camisa 9 da equipe chegou a Milão no meio de 2023. Formado na base do Sochaux, passou pelo Guimgamp antes de chegar ao Borussia Mönchengladbach.

No futebol alemão, fez 134 partidas, com 44 gols e 20 assistências. As boas atuações na Bundesliga fizeram com que a Inter de Milão fosse atrás do centroavante.