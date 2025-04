Napoli vence e fica a três pontos da liderança na Itália

O escocês Scott McTominay, com dois gols, aos 18 minutos do primeiro tempo e aos 17 do segundo, e o belga Romelu Lukaku aos 11 da etapa final, garantiram ao time comandado por Antonio Conte sua 20ª vitória na competição .

Faltando seis rodadas para o fim , a Inter, que havia vencido o Cagliari por 3 a 1 no sábado, tem 71 pontos, e o Napoli, agora com 68, preparam-se para travar uma disputa acirrada até o final da temporada.

No entanto, o calendário do time 'nerazzurro' é muito mais exigente do que o de seus rivais do sul da Itália. Na quarta-feira, a Inter disputará o jogo de volta das quartas de final da Champions League no estádio San Siro contra o Bayern de Munique, com a vantagem de um gol, após vencer por 2 a 1 na ida, na Alemanha.