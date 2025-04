Napoli suporta enorme pressão do Bologna, mas 1 a 1 frustra planos de colar na líder Inter

O Napoli não aproveitou o tropeço da líder Inter de Milão, apenas empatou com o Bologna, por 1 a 1, no Renato Dalla'Ara, nesta segunda-feira, mantendo-se três pontos atrás na briga pelo título do Campeonato Italiano. Aos mandantes, o resultado vale vaga no G-4, mas com gostinho de decepção por causa da enorme pressão que não resultou no gol da virada.

Restando sete rodadas, sem o confronto direto, o Napoli terá de melhor bastante se quiser desbancar a Inter, que não costuma dar brechas. Para piorar, os visitantes perderam duas peças importantes por acúmulo de cartão amarelo para a próxima rodada, na qual recebe o Empoli: Di Lorenzo e Anguissa.

Empolgado com a possibilidade de voltar à briga pelo título após deslize da Internazionale, o Napoli entrou em campo prometendo bastante ofensividade no Renato Dall'Ara para encostar de vez na rival - podia reduzir a distância a um ponto.

Com trio ofensivo formado por Politano, o brasileiro David Neres - em seu segundo jogo após se recuperar de lesão muscular - e o goleador Lukaku, o Napoli tinha como desfalque seu treinador, Antonio Conte, suspenso. A ausência de peso era, ao mesmo tempo, um bom prenúncio, já que o auxiliar Cristian Stellini sempre ganhou quando exigido na função de comandante napolitano.

Mas os donos da casa também tinham bons motivos para somar um grande resultado, já que o triunfo levaria a equipe para a terceira colocação, na faixa de classificação à Liga dos Campeões. E a motivação era gigante, sobretudo pelas seis vitórias seguidas em seus domínios.

Com o Bologna bastante avançado, empolgado pela forte cantoria no estádio, o Napoli tinha espaços de sobras para contra-atacar. E por duas vezes apareceu bem com David Neres - perdeu a corrida na primeira e estava impedido na segunda, após lindo passe de letra de Lukaku.

Coube a Anguissa abrir o marcador em arrancada fenomenal. O volante saiu da defesa em alta velocidade, ganhou de cabeça no meio, passou por mais dois marcadores, driblou o goleiro e mandou às redes vazias logo aos 17 minutos. Um pintura de se aplaudir de pé.

O gol fez muito bem ao Napoli, que cresceu na partida e a todo momento chegava com perigo no ataque. McTominay teve tudo para ampliar por duas vezes. Mandou ao alto e parou no goleiro Ravaglia, substituto de Skorupski, que saiu machucado.

Apenas nos minutos finais da etapa que o Bologna criou um oportunidade para valer, com Aebischer. Mas nada de acertar o alvo. A postura foi bem diferente no começo da fase final, com o time rondando a área, novamente sem a finalização perigosa para deixar a torcida ainda mais empolgada. O Napoli se defendia bem.

A pressão do Bologna era gigantesca no segundo tempo e, com merecimento, veio o empate. Odegaard cruza da linha de fundo pela esquerda e Ndoye anota outra pintura na partida, em letra que ainda bateu no travessão antes de entrar.

O Napoli "ficou no vestiário" no segundo tempo. Com enorme queda de produção e sequer sem conseguir passar do meio de campo, virou alvo de um bombardeio do Bologna. Parecia o time da casa o postulante ao título, tamanha a fome de bola em campo. Scuffet fez defesas milagrosas e salvou o time da derrota.