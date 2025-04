Napoli supera o lanterna Monza e iguala a pontuação da Inter na briga pelo título do Italiano

Não foi fácil como parecia, mas o Napoli cumpriu seu papel de desbancar o lanterna Monza para jogar pressão na Internazionale na briga pelo título do Campeonato Italiano. Graças a gol de McTominay, o time de Antonio conte venceu por 1 a 0 fora de casa, igualando os 71 pontos da equipe de Milão, que tem duro compromisso na casa do Bologna neste domingo.

Restando cinco rodadas para o fim, o Napoli continua confiante em desbancar a atual campeã. Para isso, precisa ultrapassá-la em pontos. Caso terminem iguais, as equipes farão um jogo de desempate para definir quem levará o scudetto.

Diante de um rival na lanterna com somente 15 pontos e fadado ao rebaixamento, o Napoli sabia que não poderia tropeçar na manutenção do sonho do título. Mesmo jogando como visitante. Mas tinha de superar os tantos desfalques.

Assim que o árbitro apitou o jogo, o vice-líder já buscou o campo ofensivo. Com gigante domínio na posse de bola e rondando a área, contudo, as chances não saíam. Uma batida de falta de Lobotka foi o que de melhor o time visitante produziu na primeira etapa.

Com oito peças do meio para trás, o Monza parecia disposto apenas a não amargar mais uma derrota na competição. Mesmo assim, ainda teve um contragolpe antes do intervalo no qual poderia ter aberto o placar. Mota bateu para longe.

O retorno do descanso foi ainda pior para o Napoli. Com uma parede defensiva na frente, nada dava certo no setor ofensivo. Com 15 minutos, o time ainda não tinha finalizado ao gol de Turati. A defesa do Monza se sobressaía diante de Lukaku, Politano, Spinazzola, Anguissa e companhia.

Vendo sua equipe nada produzir, o técnico Antonio Conte apelou para a entrada de Raspadori. E a troca deu muito certo. O atacante italiano criou a primeira chance do time na etapa e, aos 26 minutos, cruzou na cabeça de McTominay, que enfim tirou o zero do placar.