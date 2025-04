'Não estou bem', disse Maradona a um médico semanas antes de morrer

Um médico disse nesta quinta-feira (10) que, semanas antes de falecer, Diego Maradona disse a ele: "Não estou bem", no julgamento de sete profissionais de saúde envolvidos na morte da lenda do futebol argentino em 2020.

Ele relatou que em 30 de outubro, durante uma homenagem aos 60 anos do ídolo no estádio do Tigres, quando ainda era técnico da equipe, viu Maradona caminhando sozinho em direção a uma ambulância. "Cheguei perto dele e disse 'Diego, precisa de alguma coisa?' e ele me disse 'não, vou embora, não estou bem' e saiu".