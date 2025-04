Na prorrogação, Barcelona vence o Real Madrid e conquista a Copa do Rei

Koundé (E) decidiu a partida. Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Se o futuro do Carlo Ancelotti dependia da final da Copa do Rei, o treinador do Real Madrid ficou mais próximo de deixar o clube. Ou mais perto da Seleção Brasileira, após o Real perder por 3 a 2 para o Barcelona, no Estádio La Cartuja, em Sevilha.

Sem protagonismo dos brasileiros neste sábado (26), o confronto terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal. O francês Koundé marcou o gol que deu ao Barça o 32º título da competição em sua história.

Os dois clubes voltam a se enfrentar em 11 de maio, pelo Campeonato Espanhol. Faltando cinco rodadas para o fim da competição, os catalães abriram quatro ponto de vantagem para o rival.

O Barcelona sempre esteve mais perto do gol no primeiro tempo. O Real Madrid se posicionou mais preocupado em neutralizar o rival do que criar oportunidades. O Barça pressionou até fazer o 1 a 0, aos 27 minutos. Foi um golaço.

Pedri lançou Lamine Yamal lá na ponte direita. O garoto invadiu área, levantou a cabeça e centrou. Da meia lua, Pedri acertou o canto de Courtois.

Quase saiu o segundo na sequência. A cobrança de escanteio encontrou o segunda trave. Por detalhe não entrou.

O Real acordou nos acréscimos. Vinícius Júnior arrancou, adiantou um pouco a bola e dividiu com a defesa. Pediu pênalti, mas seu impedimento no começo da jogada invalidou o lance.

Mbappé entrou no intervalo para recolocar o time da capital espanhola no jogo. Mas a primeira boa oportunidade de empate na etapa final foi com Vinicius Júnior.

O brasileiro teve duas oportunidades no mesmo lance. Em ambas, parou no goleiro Szczesny.

Mbappé empatou em cobrança de falta, aos 24. Ele chutou no canto do goleiro, bem rente à trave. Mesmo todo esticado, Szczesny não evitou o encontro da bola com a rede.

Sete minutos depois, o Real virou. Novamente com um francês. Agora, Tchouaméni. De cabeça, ele completou cobrança de escanteio para o gol.

Ferrán Torres igualou logo em seguida. Após receber de Yamal, ele passou por Courtis para igular. Nos acréscimos, o Barça teve pênalti em Raphinha marcado a seu favor. Após revisão do VAR, a penalidade foi desmarcada.

A prorrogação não foi de fazer corações palpitarem. Os dois times demonstravam cansaço. O Barcelona teve gol anulado por impedimento.