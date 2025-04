Na mira do Corinthians, Dorival Júnior foi procurado em 2023, minutos após fechar com São Paulo

Próximo de assumir o Corinthians após a saída de Ramón Díaz, Dorival Júnior foi procurado pelo clube em abril de 2023, poucos minutos após acertar sua ida ao São Paulo. Na ocasião, os times demitiram seus treinadores com poucas horas de diferença e tinham no ex-comandante do Flamengo seu principal objetivo para a temporada.

Na ocasião, Dorival se manteve com o acordo, previamente selado com o São Paulo, e comandou o time até o início de 2024, conquistando a Copa do Brasil - título inédito na galeria do clube. Além disso, na semifinal, eliminou justamente o Corinthians, no MorumBis, à época comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Na ordem dos fatos: Rogério Ceni, no São Paulo, e Fernando Lázaro, no Corinthians, passavam por cobranças internas logo após eliminações precoces no Campeonato Paulista. Como mandantes, o time tricolor caiu diante do Água Santa, no Allianz Parque, enquanto os corintianos não conseguiram superar o Ituano nos pênaltis, na Neo Química Arena.

Os treinadores ainda permaneceram à frente do comando técnico até o início de abril, mas não resistiram a compromissos pela Copa Sul-Americana e Libertadores. O primeiro a se desfazer de seu treinador foi o São Paulo: mesmo após vitória diante do Puerto Cabello, da Venezuela, a diretoria são-paulina optou pela demissão de Ceni, na manhã de 19 de abril; no mesmo dia, derrota do Corinthians, em casa, contra o Argentinos Juniors selaria o destino de Lázaro.

E foi justamente essas horas, entre a demissão de Ceni e o duelo entre Corinthians e Argentinos Juniors, na Libertadores, que selaram o destino de Dorival Júnior em 2023. Julio Casares, presidente são-paulino, acompanhava a partida do rival pela TV e pressentiu, pelos resultados recentes, que a equipe iria desligar o treinador, efetivado ao cargo ao final de 2022 e não conseguiu sobreviver quatro meses na equipe.

Casares viajou, então, a Florianópolis, onde residia Dorival. Depois de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, o técnico não teve seu contratado renovado pelo Flamengo para a temporada seguinte. O clube rubro-negro optou pela contratação de Vítor Pereira, ex-Corinthians, para a disputa do Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca no primeiro semestre - sem sucesso em nenhuma das competições.

"Depois de ter fechado com a gente, Dorival me confidenciou que cerca de 15 ou 20 minutos mais tarde, naquele mesmo dia em que a gente deixou a casa dele em Florianópolis, Alessandro, que é um diretor extremamente competente do Corinthians, entrou em contato com ele e perguntou se estava livre para trabalhar. Dorival informou que já tinha um acordo conosco e confirmou a oferta para ser o nosso treinador", afirmou Casares, ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

No dia 20 de abril, o São Paulo anunciou a chegada de Dorival, que só deixou o clube no início da temporada seguinte, após receber o convite para comandar a seleção brasileira. Sem conseguir o treinador, o Corinthians optou pela chegada do técnico Cuca. Ele, no entanto, permaneceu apenas oito dias à frente do clube, em meio à pressão sobre condenação na Justiça da Suíça em 1987, sob a acusação de manter relação sexual com uma menina menor de idade, de 13 anos.

O treinador entregou o cargo após a classificação diante do Remo, na Copa do Brasil. Novamente sem um nome no comando técnico, a gestão de Duílio Monteiro Alves foi atrás de Vanderlei Luxemburgo para comandar o time até a chegada de Mano Menezes, na reta final da temporada.

O Corinthians encara o Sport neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, sob o comando do interino Orlando Ribeiro. O novo treinador, no entanto, só deve ser anunciado na próxima semana, para a disputa da Copa Sul-Americana. Caso seja contratado, Dorival Júnior "completará" o quarteto de clubes paulistas.