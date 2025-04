Musetti bate De Minaur e enfrenta Alcaraz na maior final de sua carreira

Musetti pode entrar no top 10, se for campeão em Mõnaco. VALERY HACHE / AFP

Aos 23 anos e com dois títulos no currículo, o italiano Lorenzo Musetti venceu o australiano Alex de Minaur, de virada, por 2 a 1, parciais de 1/6, 6/4 e 7/6 (7/4), em 2h38min, neste sábado (12) e avançou à maior final de sua carreira. Ele disputa a decisão do Masters 1000 de Monte Carlo neste domingo contra o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo.

O italiano é um especialista no saibro, piso no qual o torneio em Mônaco é disputado. Ele derrotou o grego Stefanos Tsitsipas, três vezes campeão do torneio, nas quartas de final, foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2004, eliminou Novak Djokovic no principado em 2023 e conquistou o título do ATP 500 de Hamburgo em 2022.

Musetti, 16º do mundo, se recuperou de um início ruim para vencer o 10º do ranking neste sábado. Depois de fazer apenas um game no primeiro set, o italiano começou a jogar com mais consistência e passou a acertar uma série de winners (bolas vencedoras).