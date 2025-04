Milan goleia Inter de Milão e vai à final da Copa da Itália

Jovic marcou duas vezes na vitória rossonera por 3 a 0. PIERO CRUCIATTI / AFP

O Milan está de volta a uma final de Copa da Itália após seis temporadas. O time rossonero conquistou a vaga na decisão ao bater a Inter de Milão por 3 a 0, nesta quarta-feira (23), no San Siro. No jogo de ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1.

Jovic, duaz vezes, e Reijnders comandaram a vitória. Agora, o Milan espera o jogo entre Bologna e Empoli, que ocorre nesta quinta-feira (24), para conhecer seu adversário na finalíssima, prevista para 14 de maio.

O jogo

Quem não faz leva. A tradicional máxima do futebol se aplicou no San Siro nesta quarta. A Inter levava mais perigo, mas foi o Milan quem abriu o placar, aos 35 minutos do primeiro tempo, com Jovic, de cabeça.

Os rossoneros não sentaram na vantagem e ampliaram logo aos quatro minutos do segundo tempo. Mais uma vez, Jovic: o camisa 9 aproveitou para estufar as redes depois que Barrela não conseguiu afastar cruzamento de escanteio e Martínez saiu mal.

A vitória virou goleada no final da partida. Para consagrar a classificação, Reijnders, livre de marcação no lado esquerdo da área, bateu por baixo das pernas do goleiro da Inter. 3 a 0 na partida e 4 a 1 no agregado — e passaporte carimbado para a final.