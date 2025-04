Milan acaba com sonho da tríplice coroa da Inter e vai à final da Copa da Itália

O Milan venceu a Inter de Milão por 3 a 0 nesta quarta-feira (23) no estádio de San Siro, no jogo de volta da semifinal e se classificou para a grande decisão da Copa da Itália, além de acabar com o sonho de seu eterno rival de conquistar uma rara tríplice coroa.

Após o empate na partida de ida, diante da torcida local (1 a 1), o Milan dominou amplamente durante a primeira meia hora deste segundo duelo, antes de abrir o placar por meio de Luka Jovic (36').

O atacante sérvio ampliou a vantagem no início da segunda etapa (49').

Tijjani Reijnders decretou a eliminação da Inter na reta final (85') e deu aos 'rossoneri' a terceira vitória no clássico de Milão (primeiro turno do Campeonato Italiano e final da Supercopa da Itália) desde agosto, com dois empates (segundo turno da Serie A e ida das semifinais da Copa da Itália).

A Inter não poderá, portanto, conquistar, como conseguiu em 2010, a tão sonhada tríplice coroa (Campeonato Italiano-Liga dos Campeões-Copa da Itália).

Na final de 14 de maio no Estádio Olímpico, o Milan vai enfrentar o Bologna ou o Empoli. Antes do jogo de volta da semifinal, que será disputado nesta quinta-feira em seu estádio, o Bologna tem uma clara vantagem de três gols marcados na visita ao Empoli no início de abril (3-0).