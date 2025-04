Mesmo criticado, Grêmio mantém os 100% na Sul-Americana e Vasco vence a 1ª em São Januário

Além do Corinthians, outros dois clubes brasileiros entraram em campo, nesta terça-feira à noite, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Grêmio passou pelo Atlético Grau-PER e manteve os 100% de aproveitamento, enquanto o Vasco com gol de Vegetti venceu a primeira no Grupo G.

Mesmo com a Arena bastante esvaziada - apenas 12 mil pagantes - por conta das críticas dos torcedores após a perda do título gaúcho para o arquirrival Internacional, o Grêmio conquistou a segunda vitória nas primeiras rodadas.

Em casa, superou o Atlético Grau, do Peru, por 2 a 0. Arezo, de cabeça, no primeiro tempo, e Cristian Olivera, na etapa final, fizeram os gols. Na rodada de abertura tinha vencido por 2 a 1 o Sportivo Luqueño-PAR.

Com duas vitórias o time gaúcho chegou aos seis pontos e divide a liderança do Grupo D com o Godoy Cruz, da Argentina, que venceu por 2 a 0 o Sportivo Luqueño, do Paraguai. Luqeuño e Grau estão zerados.

O início de jogo foi equilibrado, com o Atlético Grau tentando surpreender. Mas foi o Grêmio quem abriu o placar. Aos 36 minutos, Cristaldo fez boa jogada pelo meio e encontrou Pavón em profundidade. O argentino cruzou na medida para Arezo, que finalizou com categoria no canto, abrindo o placar.

No segundo tempo, o time de Gustavo Quinteros teve mais tranquilidade para controlar as ações. E, ampliou aos 21, em bela finalização de Cristian Olivera. O atacante uruguaio ganhou dividida no campo ofensivo e bateu de esquerda, sem chances para o goleiro Patrício Álvarez.

VASCO

Já o Vasco, depois de estrear com empate em um duelo movimentado com o Melgar, no Peru, pelo placar de 3 a 3, confirmou o fator casa nesta terça-feira para vencer a primeira no Grupo G.

Em São Januário, não teve vida fácil, mas venceu o Puerto Cabello, da Venezuela, por 1 a 0, com gol marcado pelo artilheiro Vegetti. Com isso, assumiu a liderança com quatro pontos. Lanús-ARG e Melgar-PER se enfrentam nesta quarta-feira, no outro duelo da chave.