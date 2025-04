Memphis exibe tornozelo inchado e vira dúvida no Corinthians para a Copa Sul-Americana

Memphis Depay publicou, em seu Instagram, um vídeo no qual mostra seu tornozelo direito inchado e com marcas das travas da chuteira de Lucas Piton após a vitória do Corinthians sobre o Vasco por 3 a 0, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. "Hoje o VAR viu tudo", ironizou o jogador na legenda.

Destaque da vitória corintiana, o jogador fará exames no local machucado, neste domingo, no CT Joaquim Grava, que definirão sua presença na viagem para a Colômbia ainda neste domingo. O camisa 10 poderá ser desfalque na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), diante do líder da chave América de Cali, pela segunda rodada Copa Sul-americana.

De acordo com o site ge, o craque se reapresenta com o elenco corintiano e será avaliado pelo departamento médico. Ele passará por uma tomografia e, dependendo do inchaço, será submetido a uma ressonância para que seja verificada a possibilidade de uma lesão.

O executivo de futebol do clube alvinegro, Fabinho Soldado, já havia expressado preocupação com a condição de Memphis Depay após o confronto com o Vasco. "Tivemos alguns lances do Corinthians que não usaram do critério de chamar. Um deles foi o do Memphis, que está com o tornozelo bem inchado e nos preocupa. Nossa colocação é que o critério seja usado da mesma forma", reclamou o dirigente, na zona mista, sobre a arbitragem. "Esperamos que possamos colocar todos no jogo na Colômbia."

O meia-atacante holandês e já havia reclamado da arbitragem após o jogo na Neo Química Arena, especialmente em relação à jogada em que se machucou, ainda no primeiro tempo, e aos gols anulados do Corinthians. "Eu não sei o que o VAR fez hoje. No primeiro tempo poderiam ter checado o lance no meu tornozelo, era falta para cartão vermelho, mas em vez disso eles preferem fazer regras como a de não subir na bola", disse Memphis, referindo-se à decisão da CBF tomada depois que ele subiu na bola na final do Campeonato Paulista.