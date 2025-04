Medalhista olímpica da Espanha pausa carreira para tratar da saúde mental: 'Sofrendo há meses'

Diferentemente de alguns atletas que ficaram um ano ou alguns meses fora e depois voltaram com a carreira normalmente, Sara Torribes não definiu se ainda voltará às quadras. "Quero ser consistente com o que meu corpo sente."

Recentemente, a surfista brasileira Tatiana Weston-Webb também revelou uma pausa na carreira por causa da saúde mental. No tênis, os casos são diversos, como ocorreu com a japonesa Naomi Osaka (voltou a jogar), a australiana Ashleigh Barty (aposentou quando liderava o ranking) e até com a jovem norte-americana Amanda Anisimova (se afastou das quadras com 21 anos).