Masters de Madri cancela jogos desta segunda após apagão na Espanha

Segundo a Rede Elétrica da Espanha, empresa responsável pela energia no país europeu, "os planos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foram ativados em colaboração com empresas do setor após o zero ocorrido no sistema peninsular". "As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados para resolvê-las", afirmou a companhia.