Martinelli festeja gol da vitória do Arsenal e mira duelo com o PSG: "Manter os pés no chão"

Se os holofotes estavam voltados para Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick em uma possível reviravolta do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, foi outro brasileiro, Gabriel Martinelli, que silenciou o lado espanhol do estádio Santiago Bernabéu, nos acréscimos, e consolidou a classificação do Arsenal às semifinais da competição com o gol da vitória por 2 a 1.