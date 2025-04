Marlon é 3º lateral esquerdo contratado pelo Grêmio: 'Sonho de jogar no clube de coração'

O Grêmio brigou muito na justiça para acertar com Lucas Esteves, do Vitória. Também tirou Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Nesta segunda-feira, o clube apresentou Marlon, destaque do Cruzeiro na temporada passada e seu terceiro lateral-esquerdo contratado para o ano. O reforço celebrou acertar com o "clube do coração" e espera melhorar o rendimento do time em campo.