Maratona NB 42K Porto Alegre: tudo que você precisa saber sobre o evento deste domingo na Capital

Mais de 10 mil atletas participarão da edição de 2025. Duda Fortes / Agência RBS

Porto Alegre receberá 10 mil atletas entre profissionais e amadores para a segunda edição da NB 42k neste domingo (27). A prova percorrerá ruas e avenidas da capital gaúcha em quatro distâncias — 42km, 21km, 10km e 5km. Youtube de GZH transmite as provas.

A largada da maratona, principal prova da programação da New Balance 42K Porto Alegre, acontecerá às 6h no Monumento ao Expedicionário. As outras provas começarão em frente ao Golden Lake, na zona sul.

Os principais nomes da prova

Entre os concorrentes brasileiros estará o atual campeão, Paulo Paula, que tentará o bicampeonato. Justino Pedro da Silva, vice-campeão em 2024, e Edson Amaro, terceiro colocado no ano passado, também estão entre os destaques.

Os principais maratonistas do país terão adversários estrangeiros da África e Europa na busca pela vitória. O Quênia será representado por Isaack Kipkorir e Stephen Chebon Kipkech. A Etiópia contará com Gosa Bogale Seyoum e Haftu Demeke Agezew. O Marrocos terá um único atleta, Mohamed El Talhaoui. Por fim, os espanhóis Abdelaziz Merzougui Nourddine e Chakib Lachgar Latrache completam a elite internacional.

A maratona feminina também verá o confronto entre atletas brasileiras e estrangeiras. Em destaque está Marlei Willers, paranaense terceira colocada na New Balance 42K Porto Alegre no ano passado, que irá liderar a elite nacional contra quatro adversárias africanas: Haregeweyni Hads Alemayehu, Tadesu Tafa Weka e Tiringo Mulu, da Etiópia; e Hellen Chepkorir, do Quênia.

Percurso da prova

A prova terá um ganho de elevação de 17m, dois a menos que em 2024, ao longo de seus 42 quilômetros. A altimetria atual propicia ainda mais a busca dos corredores a baterem recordes.

A principal mudança que diminuiu a elevação da prova foi a retirada da parte que levava os competidores até o Laçador, próximo do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Para preencher a lacuna de quilômetros, aumentou-se o percurso na Av. Sertório, na zona norte da Capital.

Como ficará o trânsito

A partir das 20h de sábado (26), a Av. Diário de Notícias estará bloqueada no sentido bairro/Centro desde a rótula da avenida Guaíba até o cruzamento com as avenidas Chuí e Padre Cacique. O bloqueio total desta avenida ocorrerá à meia-noite.

O trecho da área de lazer da Edvaldo Pereira Paiva, aberto na manhã de sábado entre a Rótula do Gasômetro e a avenida Padre Cacique, não será liberado à noite para o tráfego de veículos.

Em razão do comprometimento da Terceira Perimetral no trecho da avenida Edu Chaves com a Sertório, os motoristas que necessitarem acessar o Aeroporto Internacional Salgado Filho na manhã de domingo devem antecipar seus deslocamentos e optar por rotas alternativas.

Entre elas estão via Túnel da Conceição, Av. Castelo Branco, BR-290 e Av. dos Estados. Outra opção para quem se desloca a partir da Zona Norte é o prolongamento da Av. Severo Dullius a partir da rua Dona Alzira, no cruzamento com a Sertório.

Para a chegada à Capital deverá ser utilizada a Assis Brasil ou Castelo Branco via Túnel da Conceição. Quem optar pela Mauá seguirá somente até o Largo Visconde do Cairú, visto o bloqueio total da avenida a partir desse trecho.

Horários de Bloqueios

Bloqueio da Av. Diário de Notícias: Sábado às 20h – Bairro/Centro;

Bloqueio da Av. Diário de Notícias: Centro/Bairro 00h;

Bloqueio da Av. Edvaldo Pereira Paiva: CB permanecerá bloqueada na madrugada;

Desvio do trânsito da Av. Padre Cacique: 05h30min (Pinheiro Borda, Taquari);

Ao findar a saída dos corredores das categorias meia-maratona, 10km e 5km, a Av. Padre Cacique ficará segregada do Pontal até o Viaduto Abdias do Nascimento;

Bloqueio da Av. Loureiro da Silva entre Augusto de Carvalho e João Goulart: 05h45min.

Bloqueio da Av. Mauá a partir do largo Visconde do Cairú: 05h45min.

Transporte público

Os terminais localizados na rua Uruguai, Borges de Medeiros com Mauá e Parobé serão transferidos provisoriamente para a rua Júlio de Castilhos, no trecho entre o Mercado Público e a Dr. Flores. Já o terminal da Praça Rui Barbosa (camelódromo) ficará provisório na Júlio de Castilhos, entre Dr. Flores e Chaves Barcelos.

Além disso, o transporte público terá desvios pontuais com orientação dos agentes da EPTC. Mais de 150 cruzamentos semaforizados terão sua programação alterada no entorno das provas para garantir a fluidez viária.

Os batedores motociclistas da EPTC vão acompanhar o grupo de elite da maratona enquanto os agentes de fiscalização, de manutenção elétrica e da central de videomonitoramento e controle da mobilidade vão monitorar a circulação ao longo de todo o trajeto das provas, orientar a população e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

Premiações

Maratona - masculino e feminino

1º lugar - R$ 50 mil

R$ 50 mil 2º lugar - R$ 15 mil

R$ 15 mil 3º lugar - R$ 10 mil

R$ 10 mil 4º lugar - R$ 5 mil

R$ 5 mil 5º lugar - R$ 3 mil

Bônus - Maratona

● R$ 100 mil em caso de quebra do recorde da maratona em provas realizadas no Brasil (o valor será dividido caso o recorde seja superado nas provas masculina e feminina).

● R$ 80 mil caso o recorde seja quebrado por um atleta brasileiro (o valor será dividido caso o recorde seja superado nas provas masculina e feminina).

● Tempos de referência para o bônus

Masculino - 2h11m19s (Vanderlei Cordeiro de Lima - 2002)

Feminino - 2h31m21s (Rumokol Chepkanam, do Quênia - 2012)

Premiação categoria cadeirante, especial e deficiente visual - masculino e feminino

1º lugar - R$ 500

R$ 500 2º lugar - R$ 400

R$ 400 3º lugar - R$ 300

R$ 300 4º lugar - R$ 200

R$ 200 5º lugar - R$ 100

Meia Maratona - masculino e feminino