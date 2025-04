Manchester United e Lyon empatam com gols no fim pela Liga Europa; confira os outros resultados das quartas de final

Quatro jogos marcaram o início das quartas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira (10). Dentre as oito equipes, apenas o Bodø/Glimt , da Noruega, saiu com a vitória. Na principal partida da rodada, Lyon e Manchester United empataram com gols marcados nos últimos minutos.

Bodø/Glimt 2x0 Lazio

Em jogo disputado na Noruega, o Bodø/Glimt venceu a Lazio por 2 a 0. Os gols foram marcados pelo meia Saltnes , na segunda etapa. Com o resultado, os noruegueses podem perder o jogo da volta por até um gol de diferença que ainda se classificam para as semifinais.

Tottenham 1x1 Eintracht Frankfurt

Rangers 0x0 Athletic Bilbao

Único jogo sem gols na rodada, Rangers e Athletic Bilbao se enfrentaram em Glasgow, na Escócia. Apesar de jogar em casa, os escoceses tiveram o zagueiro Pröpper expulso aos 13 minutos. A decisão da arbitragem fez com que os espanhóis tivessem mais controle do jogo, mas não foi o suficiente para abrir o placar.

Lyon 2x2 Manchester United

Na França, os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo, aos 25 minutos, com um gol de falta de Thiago Almada. Nos acréscimos, o zagueiro Yoro empatou a partida. No segundo tempo, aos 43 minutos, Zirkzee marcou o gol da virada, de cabeça, após cruzamento de Bruno Fernandes. Entretanto, o Lyon buscou o placar no último lance do jogo, quando Cherki marcou de rebote.