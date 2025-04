Manchester City vence Nottingham Forest e avança à final da Copa da Inglaterra

O Manchester City confirmou o favoritismo e garantiu a vaga na decisão da Copa da Inglaterra ao derrotar o surpreendente Nottingham Forest por 1 a 0, neste domingo, em Wembley. Os gols da partida foram marcados por Rico Lewis e Gvardiol, um em cada tempo.

Na decisão, o City enfrentará o Crystal Palace, que no sábado não tomou conhecimento do Aston Villa e venceu por 3 a 0. A finalíssima será no sábado, dia 17 de maio, novamente em Wembley.

Esta será a terceira final consecutiva do City na Copa da Inglaterra. As duas últimas decisões foram contra o Manchester United, com uma vitória e uma derrota. O time de Pep Guardiola já conquistou o torneio sete vezes e entra como favorito, especialmente porque o Crystal Palace nunca levantou a taça e disputou sua última final em 2015/16, quando também foi derrotado pelo Manchester United.

O Nottingham Forest contou com o zagueiro Murillo, ex-Corinthians, e o volante Danilo, ex-Palmeiras, entre seus titulares. Mesmo assim, não conseguiu segurar a pressão inicial do City, que saiu para o abafa desde o começo e abriu o placar logo aos dois minutos. Após troca de passes no campo de ataque, Kovacic encontrou Rico Lewis na meia-lua. O volante inglês chutou forte, rasteiro, e abriu o placar em Wembley.

O time de Guardiola dominou a partida e praticamente não correu riscos, mas também não aproveitou as chances para liquidar a fatura ainda na primeira etapa. O City arriscou bastante em finalizações de fora da área, mas sem criar oportunidades claras de gol.

O Manchester City manteve o domínio na etapa final e não deu chances para o Nottingham Forest sonhar com a reação. E, assim como no primeiro tempo, a equipe de Guardiola foi cirúrgica logo no começo. Aos cinco, Marmoush cobrou escanteio na segunda trave e Gvardiol subiu mais que todo mundo para marcar em uma bonita cabeçada: 2 a 0.

O City ainda teve mais duas boas oportunidades para ampliar, ambas com Marmoush, mas a defesa do Forest conseguiu afastar o perigo em cima da linha. Apesar do domínio, o Nottingham teve a chance de voltar para o jogo aos 19. Elanga puxou rápido contra-ataque pela esquerda e cruzou rasteiro. Gibbs-White apareceu livre na área e bateu de primeira, de canhota - a bola explodiu no travessão.

Nos minutos finais, o Nottingham Forest exerceu uma pressão imensa sobre o Manchester City, que se segurava de todas as formas para garantir a vitória. Aos 23, o Forest quase diminuiu: Gvardiol errou um passe dentro da área, Gibbs-White roubou a bola, entrou cara a cara com Ortega, driblou o goleiro e, sem muito ângulo, tentou o toque suave. A bola bateu na trave e saiu. Uma chance que fez os torcedores do City prenderem a respiração.