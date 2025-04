Artur Jorge durante treino do Botafogo. Vitor Silva / Botafogo

Ex-técnico do Botafogo, Artur Jorge teria encerrado seu casamento de três décadas em virtude de um suposto relacionamento com a carioca Hanna Santos, ex-funcionária da Botafogo TV e neta do ídolo alvinegro Nilton Santos. As informações foram publicadas pelo jornal Extra, do Rio de Janeiro.

Logo depois do boato tomar as redes sociais, a mãe de Hanna, a cantora Cláudia Sette se manifestou sobre o suposto affair.

"Vergonha de ser mãe"

— Não admiro mulheres que pegam homem dos outros, não admiro gente que pega nada de ninguém, nada. Eu tenho vergonha de ser mãe. Ter um caso com um homem casado, para mim, é uma coisa assim que não passa pela minha cabeça. Eu não vou destruir a vida das pessoas querendo ter alguma coisa à força — disse a cantora nos stories do Instagram.

Romance ganhou força

O Extra conta que o envolvimento começou nos bastidores do clube, onde Hanna passou a trabalhar em março de 2024, acompanhando o dia a dia do time e se aproximando do treinador. Antes da conquista da Libertadores, em novembro, o romance ganhou força. Porém, foi na viagem ao Catar, na disputa do Intercontinental, que se intensificou.

Ambos andavam juntos por Doha, com direito a fotos românticas. Os atletas do Botafogo tinham conhecimento do caso. O segredo com a ex-esposa teria terminado por conta de um descuidado de Artur Jorge. O português falou com a mulher pelo celular, mas deixou o aparelho ligado após o término da conversa, permitindo que ela ouvisse diálogos com Hanna.

Relacionamento à distância

Após a separação, os filhos do treinador se afastaram do pai, e Maria Marques passou a publicar indiretas nas redes sociais. Atualmente morando em Doha, onde treina o Al-Rayyan, Artur Jorge e Hanna mantêm o relacionamento à distância.