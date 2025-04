Luiz Gabriel Oliveira garante primeiro ouro do Brasil na Copa do Mundo de Boxe

A primeira sessão das finais da Copa do Mundo de Boxe foi encerrada com o Brasil comemorando sua primeira medalha ouro. O feito coube a Luiz Gabriel Oliveira, que conseguiu um nocaute espetacular contra o polonês Pawel Beach, no início do terceiro e último round da final da categoria 60 kg. A categoria ainda teve no pódio o indiano Sachin Sachin e o uzbeque Madiyar Daniyarov.