Luisa Stefani passa pela estreia nas duplas em Stuttgart

A brasileira Luisa Stefani começou com vitória na chave de duplas do WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha. Nesta terça-feira (15), ela e a húngara Timea Babos derrotaram a parceria da taiwanesa Hao Chang e da russa Veronika Kudermetova, cabeças de chave 3 e atuais campeãs do torneio, por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 10/5.