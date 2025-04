Luis Enrique mira título inédito na Liga dos Campeões com PSG: 'Queremos fazer história'

Classificado para a semifinal da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain vive um momento decisivo na temporada. Em entrevista coletiva, o técnico Luis Enrique defendeu sua filosofia de rodízio no elenco, reforçou a confiança no grupo e reiterou o objetivo maior: conquistar o título inédito da Liga dos Campeões.

O técnico evitou comparações com outras equipes francesas, mas reforçou o valor da regularidade. Já campeão francês, o PSG pode se tornar o primeiro time da história a conquistar o título do Campeonato Francês de forma invicta.

"Podemos bater um recorde, está ao alcance da equipe. Não acontece muitas vezes, e essa é a nossa principal motivação. Se quer jogar no PSG e ficar aqui por muitos anos, tem que atuar sempre no mais alto nível", disse, projetando o duelo com o Le Havre, neste sábado, às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.