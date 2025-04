Luis Enrique exalta Unai Emery e afasta favoritismo do PSG diante do Aston Villa

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, negou, nesta terça-feira, que seu time seja o favorito no confronto com o Aston Villa, na quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em Paris, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

O PSG garantiu seu 13º título do Campeonato Francês no sábado, com seis jogos restantes para o encerramento da competição. O Villa, por sua vez, briga por uma vaga entre os quatro primeiros do Campeonato Inglês - atualmente é o sétimo colocado - e vem de uma respeitável sequência de sete vitórias na temporada.