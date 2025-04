Lucas Evangelista treina e fica perto de voltar ao Palmeiras

Com bons resultados dentro de campo nas últimas semanas, o técnico Abel Ferreira também vem recebendo boas notícias no vestiário do Palmeiras. Após contar com o retorno do meia Maurício na noite de quarta-feira, o treinador está perto de receber mais um reforço nos próximos dias. Trata-se de Lucas Evangelista.

O meia mostrou evolução em seu processo de recuperação e fez parte do trabalho com os demais companheiros no treino desta quinta, um dia após a vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, em Porto Alegre. O jogador se reabilita de um trauma na coxa direita e pode voltar a ser relacionado já na próxima rodada do Brasileirão.

Um dos reforços do Palmeiras para esta temporada, Evangelista está fora há pouco mais de uma semana. Ele não chegou a sofrer lesão muscular, mas apontou dores ao longo da semana. Por isso, sequer foi relacionado para o confronto com o Inter, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão.

Já o lateral-direito Marcos Rocha tratou um edema na panturrilha esquerda, mas não deixou de ir a campo nesta quinta. O jogador, que voltava de lesão na coxa nesta semana, voltou a se machucar na terça. E agora faz um cronograma de trabalho individualizado no Núcleo de Saúde e Performance.

Na quarta, Abel pôde voltar a contar com Maurício, que celebrou a quinta vitória consecutiva do Palmeiras. "A gente volta melhor quando a equipe está desempenhando um bom futebol, está conseguindo ter grandes resultados, grandes jogos, não só o resultado por si só, mas também tendo boas atuações", comentou o meio-campista.